Négos en santé: le Nouveau-Brunswick s'entend avec Ottawa

Le premier ministre, Brian Gallant, a indiqué jeudi matin que l'entente prévoyait notamment des transferts fédéraux de 230 millions de dollars sur 10 ans au Nouveau-Brunswick pour les soins de santé et les programmes destinés aux personnes âgées.

Le Nouveau-Brunswick devient la première province à conclure une entente avec Ottawa depuis que les provinces et territoires ont rejeté l'offre fédérale globale, lundi dernier.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau offrait alors de verser 25 milliards $ de plus sur cinq ans dans les soins de santé, mais une grande partie de cette somme devait être consacrée spécifiquement à la santé mentale et aux soins à domicile.

Même si cette offre ne tient plus et qu'Ottawa a renoncé à conclure une entente nationale avec toutes les provinces, le gouvernement fédéral souhaite toujours investir massivement dans les soins à domicile et la santé mentale.

Ottawa poursuit des négociations bilatérales avec les provinces et territoires - et cinq ou six gouvernements regretteraient maintenant d'avoir rejeté l'offre fédérale lundi dernier.