Richard Hoover, personnalité de la semaine

Et il a encore des projets avec Framestore, entreprise britannique qui a installé l'un de ses nombreux studios à Montréal, attirée par des conditions fiscales intéressantes et la richesse des talents.

Aujourd'hui, à 60 ans, Richard Hoover a un CV rempli de succès, de voyages, de créations diverses, allant de Seabiscuit, histoire d'un cheval de course légendaire mettant en vedette Tobey Maguire, à Reign of Fire, film de folle fiction sur des dragons ayant pris le contrôle du monde, mettant en vedette Matthew McConaughey.

« Quand j'étais jeune, je regardais les westerns et les films de guerre plus que les dessins animés. Mais oui, j'ai toujours adoré le cinéma. »

C'est pendant ses études en arts et architecture en Oregon, dit-il, qu'un professeur a remarqué son intérêt pour la photo et lui a suggéré d'explorer aussi ce domaine. Graduellement, il a bifurqué vers le cinéma, vers la construction d'oeuvres visuelles animées complexes plutôt que de bâtiments.

Le spécialiste des effets spéciaux adore Montréal, ville dont le climat et l'atmosphère lui rappellent son enfance en Nouvelle-Angleterre. Mais son travail le fait voyager partout, tout le temps. Depuis toujours. « C'est notre mode de vie », dit-il. « Pour le tournage de Blade Runner, on a passé six mois en Hongrie. » Pour Les Schtroumpfs, il était venu passer six mois à Montréal.

La première fois, en 1999, c'était pour Armageddon, le film mettant en vedette Bruce Willis et Liv Tyler qui parlait d'une équipe d'astronautes envoyés en mission dans l'espace pour détruire une météorite en route vers la Terre et destinée à provoquer sa destruction.

À Montréal, 175 personnes ont travaillé sur les effets spéciaux de Blade Runner 2049. Mais ils n'étaient pas du tout les seuls. En tout, quatre équipes ont gagné. Ce sont leurs pilotes qu'on a vus sur scène aux Oscars. Les figures de proue de centaines de travailleurs à qui l'on doit la facture visuelle si spéciale du film réalisé par Villeneuve et mettant en vedette Ryan Gosling, Harrison Ford et Robin Wright.

Richard Hoover dirigeait l'équipe des effets visuels de Sony Pictures Imageworks, à Los Angeles, quand on l'a invité, il y a trois ans, à déménager à Montréal pour prendre les rênes de l'équipe du studio Framestore travaillant sur le film La belle et la bête.

UN FILM

Le pont de la rivière Kwaï, film de guerre classique de David Lean, datant de 1957 et mettant en vedette Alec Guinness

UN LIVRE

The Teachings of Don Juan : A Yaqui Way of Knowledge (L'herbe du diable et la petite fumée - Une voie yaqui de la connaissance), de Carlos Castaneda

UN PERSONNAGE HISTORIQUE

Walt Disney

UN PERSONNAGE CONTEMPORAIN

Oprah

UNE PHRASE PRÉFÉRÉE

« Soyez la personne que vous aimeriez rencontrer. »

UNE CAUSE QUI LE FERAIT DESCENDRE DANS LA RUE POUR MANIFESTER

« La discrimination raciale. Et sur ma pancarte, il serait écrit : "Ceci n'arriverait jamais à Poudlard." »