Veille de tornade en Outaouais, vents et orages violents ailleurs au Québec

« Les conditions sont propices à la formation d'orages violents qui pourraient produire des tornades », a écrit l'agence fédérale quant à la région de Gatineau. « Le risque d'orages violents cessera tôt ce soir. Une tornade isolée est possible. Il s'agit d'une situation dangereuse pouvant causer des blessures mortelles. »

Pour Montréal, les météorologues prévoient des vents pouvant atteindre 90 km/h.

« Prévoyez ranger ou attacher les objets que le vent pourrait endommager ou transformer en projectile », a indiqué Environnement Canada. « Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages. Les vents violents pourraient emporter les objets non fixés à une surface et briser des branches d'arbres. »