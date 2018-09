MétéoMédia prévoit un automne doux

Les météorologues prévoient aussi des conditions moins actives qu'à la normale et une entrée vers la saison hivernale qui se fera progressivement et en douceur.

Dans l'ouest du pays, on attend un hiver plus doux que la normale, mais du centre des Prairies aux Maritimes, c'est un hiver canadien traditionnel qui devrait dominer.

André Monette, chef d'équipe-météorologue à MétéoMédia, précise qu'au Québec, les températures resteront douces cet automne, avec des prévisions clémentes pour novembre, mais il est possible que l'hiver fasse des incursions hâtives, avec de possibles surprises dès la fin de septembre.

Pour le Québec et l'Ontario, MétéoMédia s'attend à moins de jours pluvieux que la normale, mais les précipitations pour la saison devraient se situer autour de la normale en raison de quelques importants systèmes dépressionnaires. Elles pourraient toutefois être plus faibles dans le centre du Québec et le nord-est de l'Ontario cet automne.

Malgré la neige des derniers jours dans certains secteurs de l'ouest du Canada, des températures plus douces que la normale sont prévues de la mi-automne jusqu'à la fin de la saison.

Des températures au-dessus de la normale sont prévues pour les Maritimes cet automne ainsi que de longues périodes de temps sec. Toutefois, la région peut s'attendre à des précipitations près de la normale en raison de la possibilité que quelques tempêtes s'alimentent en eaux chaudes des tropiques et de l'Atlantique et donc apportent des précipitations abondantes.