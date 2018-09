Le Québec et l'immigration: des points de vue inconciliables?

Peut-on penser que l'immigration a un impact positif sur le Québec et simultanément considérer qu'il y a trop d'immigrants et que ces derniers sont mal intégrés ? Ces points de vue à première vue contradictoires représentent l'état d'âme d'une bonne partie des Québécois à l'approche des élections, selon un nouveau sondage Ipsos-La Presse.

> Consultez les données complètes du sondage

Selon l'enquête réalisée entre le 17 et le 21 août, 7 Québécois sur 10 estiment que les immigrants « amènent une contribution positive au Québec ».

La même proportion de personnes ayant participé au sondage, soit 71 %, croit que le Québec a besoin de l'immigration pour répondre à l'actuelle pénurie de main-d'oeuvre, un enjeu qui est au coeur de l'actuelle campagne électorale provinciale.

L'attitude à l'égard des immigrants change cependant de direction quand il est question d'intégration : 54 % des 1501 adultes interrogés estiment que les « immigrants sont mal intégrés ».

Par ailleurs, un peu moins d'un Québécois sur deux, soit 45 %, est d'opinion qu'il y a « trop d'immigrants au Québec ». Autant la Coalition avenir Québec que le Parti québécois ont pris position sur cette question, cette semaine, en suggérant de réduire d'au moins 10 000 le nombre d'immigrants reçus chaque année. Le Québec en accueille présentement environ 50 000.

À L'IMAGE DU DISCOURS POLITIQUE

Comment expliquer ces opinions qui semblent parfois inconciliables ? « On a vraiment affaire à un paradoxe, dit Luc Turgeon, professeur de science politique à l'Université d'Ottawa. D'un côté, les gens voient d'un très bon oeil l'apport économique de l'immigration au Québec, mais la perception de l'impact des nouveaux arrivants sur la culture, elle, est beaucoup plus ambiguë », dit-il.

« Quand on demande aux gens s'il y a trop d'immigrants ou s'ils sont bien intégrés, c'est la question de l'identité et non pas de l'économie qui entre en ligne de compte. »

- Luc Turgeon

Selon lui, les contradictions dans l'opinion reflètent fidèlement celles qui sont présentes dans le discours politique des élites depuis plus d'une décennie.

D'un côté, la grande majorité des politiciens tient un discours quasi consensuel sur les bienfaits importants de l'immigration et présente l'immigration comme la principale solution à la pénurie de main-d'oeuvre. « Les gens ont largement accepté ce discours », note-t-il. Mais au même moment, les débats sur l'identité, les signes religieux, la place du français au Québec et la « charte des valeurs » envoient un tout autre message. « Ça fait 15 ans qu'on parle des accommodements raisonnables. Ça donne la perception que les immigrants en demandent beaucoup, même si ce n'est pas nécessairement justifié », ajoute-t-il.

DES QUESTIONNEMENTS

Vice-président principal de la firme Ipsos, Sébastien Dallaire croit que les résultats du sondage permettent de constater que loin d'être défavorables à l'immigration, les Québécois sont aux prises avec des questionnements importants sur la manière dont les autorités gèrent le dossier.

« Les Québécois veulent être positifs, ils veulent être accueillants, mais la moitié d'entre eux ont des questions auxquelles ils aimeraient que les autorités répondent. En général, l'immigration est une question mal comprise. »

- Sébastien Dallaire

Selon le spécialiste en opinion publique, qui s'est maintes fois penché sur cet enjeu, l'arrivée depuis 2017 de demandeurs d'asile traversant à pied la frontière canado-américaine est à la source de beaucoup d'interrogations au sein d'une partie de la population. « Les gens savent que les demandeurs d'asile arrivent au Québec, la question est largement couverte dans les médias. Mais après, ils ne savent pas ce qui leur arrive, s'ils repartent ailleurs, ce que ça coûte à l'État », croit M. Dallaire, selon qui beaucoup de Québécois craignent de parler de leurs inquiétudes, de peur d'être accusés de racisme ou d'intolérance. « Il y a pourtant beaucoup de questions légitimes », estime-t-il.

VARIATIONS PARTISANES

Le sondage Ipsos-La Presse démontre que le niveau d'inquiétude à l'égard de l'immigration et de l'intégration des immigrants varie selon les allégeances politiques. « Les électeurs du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec sont plus inquiets que ceux du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire », note M. Dallaire.

Les différences sont particulièrement marquées entre les deux principaux partis souverainistes.

Si 54 % de ceux qui comptent voter pour le Parti québécois croient qu'il y a trop d'immigrants au Québec, ce pourcentage chute de 25 % parmi les adeptes de Québec solidaire.

Les partisans de la formation de gauche dirigée par Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois sont d'ailleurs plus enclins que les électeurs des autres partis à célébrer les bienfaits de l'immigration et à considérer que les immigrants sont bien intégrés.

« Ce sondage montre qu'on ne peut pas glisser dans des raccourcis faciles entre nationalisme et intolérance ou racisme. On voit que des gens peuvent combiner une position nationaliste forte et [une position] pro-immigrants très forte », note Rachad Antonius, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal.

GÉOGRAPHIE COMPLEXE

Les idées reçues voulant que les résidants de la grande région de Montréal soient plus ouverts à l'immigration que le reste de la province en prennent pour leur rhume. Notamment, c'est dans la région de Québec que les répondants ont le plus tendance à considérer que l'immigration est nécessaire pour combler les besoins en main-d'oeuvre. Dans la Vieille Capitale, 81 % partagent ce point de vue, soit 8 % de plus que dans l'île de Montréal et 11 % de plus que dans la banlieue de la métropole.

« Le fait que les gens de Québec apprécient clairement l'apport des immigrants sur la question de l'emploi aide à comprendre leurs opinions un peu plus positives que celles des électeurs de plusieurs autres régions. Les gens de Québec sont plus conservateurs sur nombre d'enjeux, comme l'intervention de l'État, les taxes et impôts, et sont aussi plus frustrés ou cyniques face à la classe politique, mais ils ne sont pas nécessairement plus négatifs sur divers enjeux reliés à l'immigration », soulève Sébastien Dallaire.

LE QUÉBEC DANS SON CONTEXTE

Doit-on se s'étonner que la moitié des répondants québécois estiment qu'il y a trop d'immigrants dans la province ? Sur ce point, Sébastien Dallaire souligne que les opinions exprimées dans le sondage ne s'éloignent pas beaucoup des tendances des 10 dernières années. « Après l'élection de Justin Trudeau en 2015, la perception de l'immigration a été un peu plus positive à travers le Canada, mais elle est maintenant revenue à ce qu'elle était en 2014, note-t-il. Le Canada est l'un des pays les plus favorables à l'immigration. Si le Québec, comme les Prairies, l'est un peu moins que l'Ontario et la Colombie-Britannique, ça reste néanmoins une des nations les plus ouvertes à l'immigration au monde. »