Des incendies de forêt font toujours rage en Colombie-Britannique

Justin Trudeau se rend jeudi dans le centre de la Colombie-Britannique pour rencontrer les sapeurs qui tentent de maîtriser certains des 563 incendies qui ont réduit en cendres plus de 6000 kilomètres carrés de forêts jusqu'ici cet été.

Le premier ministre fédéral a chargé plusieurs ministres de son cabinet de coordonner les efforts de soutien, de rétablissement et de reconstruction, alors que les deux ordres de gouvernement travaillent de concert pour aider les victimes. M. Trudeau se trouve déjà en Colombie-Britannique pour la retraite annuelle du cabinet libéral, qui a lieu mercredi et jeudi sur l'île de Vancouver.

Les autorités de la petite communauté nordique de Lower Post, près de la frontière avec le Yukon, ont confirmé, lors d'une assemblée publique mercredi soir, que trois bâtiments avaient été détruits par un brasier de 50 kilomètres carrés qui est passé au milieu du village.

D'autres incendies dans la province ont mené à des avis d'évacuation mercredi, notamment pour des résidences principales et des chalets menacés par un violent brasier près de MacGillivray, à l'est de Pemberton.

La fumée dense des incendies continue de déclencher des alertes de risque très élevé de mauvaise qualité de l'air dans la majeure partie de la Colombie-Britannique, en raison de la présence de particules fines. L'avis pour le Grand Vancouver inclut maintenant l'ozone de basse atmosphère - le smog créé lorsque les émissions des véhicules et d'autres sources réagissent à la lumière du soleil et à l'air stagnant.

La carte de risques d'incendies de forêt publiée par le gouvernement de la Colombie-Britannique indique une cote de danger extrême ou élevée dans pratiquement toutes les régions de la province. Les prévisions météorologiques prévoient toutefois un temps plus frais et des averses possibles, bien que les responsables préviennent d'un risque de foudre en plus de la pluie.