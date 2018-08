Les incendies de forêt perdurent en Ontario et en Colombie-Britannique

Les autorités ontariennes craignent que le retour du temps sec, des températures élevées et des vents ne ravivent les dizaines d'incendies de forêt qui sévissent dans le nord-est de la province.

Deux incendies inquiètent particulièrement, celui de Parry Sound 33, qui ravage 111 kilomètres carrés de forêt, et celui de North Bay 72, qui s'étend sur 272 kilomètres carrés.

Une vingtaine d'incendies sont toujours hors de contrôle.

En Colombie-Britannique, ce sont plus de 446 incendies de forêt qui font rage. Des pompiers de la Saskatchewan, du Mexique, et même de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, viendront prêter main-forte aux sapeurs locaux dans les prochains jours.

D'autres provinces canadiennes, dont le Québec, ont également dépêché du personnel et des avions-citernes sur place.