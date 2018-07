Plaques d'immatriculation personnalisées: ruée et... panne du site web

Ceux qui avaient hâte de commander leur plaque d'immatriculation personnalisée se butent à un site web paralysé et devront patienter jusqu'à lundi.

Quelques minutes après le lancement de ce nouveau service, vendredi à 7h30, le site de commande a connu des ratés qui ont forcé la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) à suspendre le service.

«Il y a eu une surcharge. Plusieurs personnes ont commandé en même temps et on a connu des difficultés techniques. On est vraiment désolés des inconvénients», commente Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ.

>> Lisez la suite de l'article sur Le Soleil