Edmonton accueille la première «piscine naturelle» du pays

La piscine naturelle Borden - qui a coûté 14,4 millions de dollars et a été ouverte au public au début du mois - utilise des plantes, du zooplancton et du granite plutôt que du chlore ou du sel pour filtrer son eau.

Les représentants de la ville disent que c'est la première en son genre au Canada et seulement la deuxième en Amérique du Nord.

« L'eau est incroyablement claire et belle, vous pouvez ouvrir les yeux sous l'eau et voir », s'est émerveillé Meaghan Bouchard, qui a amené ses deux enfants un jour cette semaine et a attendu plus d'une heure pour entrer.

Des parties du filtre naturel, qui ressemble à un marais, se trouvent dans une zone clôturée et attirent les curieux, en maillots et en bikinis, qui jettent un coup d'oeil et s'épatent que cet étang peu profond aux herbes hautes nettoie l'eau dans laquelle ils nagent.

Cyndi Schlosser, la directrice de l'installation, explique que la piscine naturelle est une alternative pour les personnes qui ont des sensibilités à l'eau traitée chimiquement.

« Les plantes absorbent dans les faits beaucoup de ce qui serait des contaminants pour les humains, mais qui sont des nutriments pour les plantes », a-t-elle dit.

Les baigneurs doivent se plier à des règles spéciales pour protéger les plantes.

Les phosphates, qu'on retrouve dans les crèmes solaires et les shampooings, doivent être éliminés avec une douche nettoyante de la tête aux pieds, et le personnel surveille pour s'assurer que vous en prenez une avant d'entrer dans la piscine. Le coton est interdit car il peut contenir des colorants et d'autres contaminants qui nuisent aux plantes.

L'eau est également conservée fraîche. Mme Schlosser a expliqué que la piscine est chauffée à 23 °C et qu'elle dépend du soleil pour être plus chaude. Mais si la température de l'eau augmente jusqu'à 29 °C, tout le monde doit sortir à cause d'un plus grand potentiel de croissance bactérienne.

Jusqu'à présent, les gens ont suivi les règles.

« C'est beaucoup d'éducation et de leur faire découvrir comment c'est différent, parce que vous faites partie de l'environnement et vous faites partie du système, a dit Mme Schlosser. Pour que la piscine reste ouverte, nous avons besoin de l'aide du public pour nous assurer de maintenir une bonne qualité de l'eau. »

Lors des journées chaudes de cette semaine, de longues files s'étaient déjà formées au moment de l'ouverture, à midi, et la file d'attente a duré une bonne partie de la journée. La piscine peut accueillir 400 baigneurs à la fois, mais a une limite de 980 par jour. Quand cela est atteint, elle doit fermer parce que le filtre ne serait pas capable de répondre à la demande.

Mme Schlosser a expliqué que le système de filtration en est à ses balbutiements et qu'il est conçu pour s'adapter au fil du temps.

La piscine répond jusqu'à présent aux exigences de qualité de l'eau. Mais que se passe-t-il s'il y a un incident avec des matières fécales - quelque chose que les sauveteurs appellent un « code brun » ?

Mme Schlosser assure que le filtre naturel peut y faire face, mais le bassin devra être vidé de ses nageurs jusqu'à ce que les tests biologiques pour les bactéries soient concluants. « Cela pourrait prendre jusqu'à 48 heures. »

Shauna Graham, la superviseure des opérations pour les centres de loisirs d'Edmonton, a dit qu'il était difficile de construire la piscine parce que l'absence de produits chimiques signifie que techniquement, elle n'est pas une piscine en vertu des règlements sanitaires de l'Alberta. Et ce n'est pas un lac non plus.

« Il semble que les règlements seront rédigés en fonction du travail que nous avons fait », a déclaré Mme Graham.

Les enfants profitent de la piscine, peu importe, mais l'eau fraîche a été un peu une surprise pour Gemma Whitford, 11 ans, sa soeur Lillian, 8 ans, et leur voisine, Jaida Zaparyniuk, qui a 9 ans.

« C'est glacial, a déclaré Jaida. C'est bien quand il fait chaud, mais si c'était l'hiver, nous serions probablement tous gelés ! »