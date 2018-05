La GRC fera venir 3000 policiers pour le sommet du G7 dans Charlevoix

Andy Blatchford

La Presse Canadienne

OTTAWA

Le gouvernement canadien prévoit dépenser plus de 2,2 millions pour faire venir au Québec par avions nolisés, de tous les coins du pays, quelque 3000 policiers et des dizaines de bergers allemands en renfort afin d'assurer la sécurité des lieux lors du sommet du G7, les 8 et 9 juin dans Charlevoix.