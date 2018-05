Armes à feu: des victimes de la mosquée de Québec écrivent à Trudeau

Dans une lettre envoyée au premier ministre Trudeau, plus de 75 personnes déplorent que le nouveau projet de loi du gouvernement libéral n'interdise pas les armes d'assaut comme celle qu'a utilisée le tireur de la mosquée, Alexandre Bissonnette.

M. Bissonnette, âgé de 28 ans, a plaidé coupable en mars à six accusations de meurtre au premier degré et six accusations de tentative de meurtre.

En janvier 2017, Alexandre Bissonnette est arrivé sur les lieux de la mosquée avec une arme longue semi-automatique «Small Arms VZ58 Sporter», qui est légale et non restreinte, ainsi qu'avec deux chargeurs de 30 balles qui, eux, sont illégaux.

Lorsque l'arme longue s'est enrayée en tirant sa première balle, le tireur a eu recours à un pistolet et à cinq cartouches de dix balles.

Dans leur lettre, les blessés et les familles des victimes se demandent ce qui aurait pu arriver si l'arme du jeune homme ne s'était pas enrayée.

«Armé uniquement d'un pistolet et de cinq chargeurs, le tueur a pu tirer jusqu'à 10 coups en rafale, d'une telle force que les projectiles ont traversé les murs et d'une telle dangerosité qu'il a ainsi fait 6 morts, 5 blessés graves, et 39 personnes, dont 4 enfants, traumatisées à vie en moins de deux minutes», soulignent-ils dans leur missive.

Les signataires jugent qu'il est «regrettable» que le gouvernement «ignore complètement» les armes d'assaut dans son projet de loi, et ce, «malgré les pertes en vies humaines à la mosquée, l'assassinat de trois agents de la GRC à Moncton, la tuerie à Dawson et celle au soir des élections québécoises - toutes impliquant des armes et accessoires d'assaut légalement acquis».

«Monsieur le premier ministre, pourquoi agir ainsi? Découragés de voir les choses s'envenimer, nous sommes tentés de dire, est-ce parce qu'une minorité d'amateurs d'armes qui se considèrent "victimes" d'une législation »draconienne« font peur à vos députés en vue des prochaines élections?», demandent-ils.