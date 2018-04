Lisée évoque l'idée qu'une clôture soit érigée au chemin Roxham

(Québec) Jean-François Lisée souhaite qu'une clôture soit érigée sur le chemin Roxham, là où de nombreux migrants traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis, afin de leur bloquer l'accès au pays à travers le boisé qui borde cette route.

Le chef du Parti québécois (PQ) a fait cette déclaration mercredi midi, lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale. Il a rappelé la position de son parti, qui souhaite que le Canada suspende l'accord sur les tiers pays sûrs, ce qui permettrait aux migrants de faire une demande d'asile en se présentant à un poste frontalier plutôt que de devoir traverser illégalement la frontière afin de ne pas se faire refouler aux États-Unis.

«Il faut faire en sorte que les gens aient accès à d'autres points d'entrée. Si 91% des entrées irrégulières [au pays se font] au Québec, c'est parce qu'on a le chemin irrégulier le plus connu au monde», a déploré le chef péquiste.

«Disons ''allez dans les postes frontaliers partout au Canada, ça sera mieux réparti [entre les provinces]''. (...) Une fois qu'on a décidé [de suspendre l'accord sur les tiers pays sûrs], (...) on met une clôture [sur le chemin Roxham]. C'est tout. On dit ne passez plus ici», a affirmé M. Lisée.

Le chef du PQ a par la suite affirmé que le gouvernement fédéral avait «l'embarras du choix» pour choisir le constructeur de sa clôture, puisqu'il y en avait de très bons au Québec.

«L'important c'est de dire aux demandeurs d'asile de se présenter physiquement à la frontière. (...) On va [les] accueillir humainement et on va surtout arrêter d'envoyer ce signal épouvantable qu'il y a un chemin irrégulier où des gens peuvent venir», a-t-il conclu.

Une fois la publication d'articles de presse sur cette déclaration, mercredi, M. Lisée a précisé sa pensée en publiant d'abord un mot sur Twitter, puis en s'adressant à nouveau aux médias.

«Le PLQ admet qu'Ottawa devrait suspendre l'entente qui fait du chemin Roxham le passage le plus célèbre au monde. Les demandeurs entreront alors par les postes frontières réguliers. Comment indiquer que Roxham est fermé? Un panneau, une haie de cèdre un policier? Peu importe», a-t-il écrit.

«Il faut [indiquer aux migrants] que le chemin Roxham n'est plus le bon endroit où passer. Comment le faire? On est ouvert à toutes les suggestions», a dit M. Lisée aux journalistes.