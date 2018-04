Cannabis: des écoles de conduite veulent ajouter de la formation

Le regroupement coopératif ConduiPro estime que les jeunes doivent être amenés à mieux comprendre les effets de la drogue sur leur conduite. De passage à l'Assemblée nationale mardi, son directeur général, Réjean Blais, a demandé l'ajout de quatre heures de formation au programme régulier.

Déjà, deux heures sont consacrées à la sensibilisation des jeunes aux effets de l'alcool, de la drogue et des médicaments. Mais ce n'est pas suffisant, a-t-il dit.

Il a présenté un sondage réalisé en mars par la firme Ipsos auprès de 1001 Canadiens, qui suggère que 71 % des répondants pensent que la légalisation du cannabis fera augmenter le nombre d'accidents impliquant les 18 à 24 ans.

M. Blais souhaite intégrer des lunettes virtuelles aux cours de conduite, qui simuleraient la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis.

« Ça peut être un élément qui peut nous aider énormément, qui est vraiment de plus en plus à point, a-t-il affirmé en point de presse. La lunette virtuelle t'amène dans un monde où l'aspect conduite avec des réactions peut être mesuré plus efficacement. »

Il a demandé, mardi, une rencontre avec le ministre des Transports André Fortin, afin de discuter entre autres du financement possible d'études par le gouvernement visant à améliorer les méthodes d'enseignement des cours de conduite.

Le 22 mars dernier, le Sénat canadien a adopté le projet de loi du gouvernement fédéral sur la légalisation de la marijuana. Le projet de loi C-45 doit encore être étudié en détail par cinq comités du Sénat avant de revenir à la Chambre haute pour la troisième et dernière lecture, le 7 juin.

Le Québec adoptera quant à lui sa propre loi pour encadrer l'usage du cannabis. Le projet de loi 157, piloté par la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, est présentement à l'étape de l'étude détaillée.