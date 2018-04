Doug Ford insulté par un membre de l'équipe de Kathleen Wynne

David Herle, le coprésident de la campagne de la première ministre sortante Kathleen Wynne, a pris part vendredi à une table ronde télévisée pour la station CP24, au cours de laquelle il a comparé Doug Ford à son défunt frère, l'ex-maire de Toronto Rob Ford.

«Je pense que les gens aimaient Rob Ford, et je pense que les gens trouvent que Doug Ford est un peu un connard, honnêtement», a-t-il lancé, en anglais, avec une expression vulgaire faisant référence au sexe masculin.[«I think people think Doug Ford's a bit of a dick, to be honest.»]

Il a plus tard publié un communiqué pour exprimer ses regrets et présenter ses excuses «sans réserve».

«Doug Ford utilise depuis longtemps des termes dérogatoires et insultants pour désigner un large éventail de personnes avec lesquelles il est en désaccord - dont des femmes journalistes, des parents d'enfants autistes et plusieurs autres», a-t-il toutefois souligné.

«Peu importe le point auquel ce comportement est courant chez M. Ford, il ne s'agit pas d'une excuse pour faire de même, a-t-il poursuivi. Aujourd'hui, j'ai employé un terme inapproprié en référence à M. Ford et je le regrette.»

Doug Ford a pour sa part souligné que s'il se trouvait dans la position de Mme Wynne, il remercierait M. Herle.

«Ce qui me dérange le plus dans ce qu'il dit, c'est qu'il insulte les Ontariens qui veulent faire avancer la province», a-t-il déploré vendredi soir, lors d'un événement de campagne dans la ville de Chatham.

La première ministre Wynne, qui briguera un autre mandat, le 7 juin, estime pour sa part que M. Herle devrait s'excuser, mais qu'il pourra rester en poste.