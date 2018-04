Broncos: la campagne de financement versera ses dons à une nouvelle fondation

Plus de 130 000 individus et entreprises du Canada et d'autres pays ont donné entre 20 $ et 50 000 $ à la campagne, appelée Funds for Humboldt Broncos.

La page avait été lancée par Sylvie Kellington, une résidante de Humboldt, après l'accident mortel survenu plus tôt ce mois-ci, qui a fait 16 victimes. En neuf jours, la campagne a réussi à collecter plus de 12 millions $.

Le président des Broncos de Humboldt, Kevin Garinger, a annoncé en conférence de presse, lundi, à Saskatoon, que les dons continueraient d'être acceptés sur le site jusqu'à minuit, mercredi.

Ces fonds serviront à payer les dépenses des familles des victimes, a précisé M. Garinger, ajoutant qu'il était encore trop tôt pour dévoiler comment l'argent sera divisé.

L'instigatrice du projet espérait d'abord récolter 5000 $, a-t-il précisé.

«C'est devenu évidemment plus gros que cela», a dit M. Garinger.

Après cette date limite, l'équipe continuera d'accepter les dons par l'entremise d'une autre nouvelle organisation, la Humboldt Strong Community Foundation, qui «aidera les joueurs des Broncos de Humboldt, les employés, les familles et les bénévoles, ainsi que les premiers répondants et les employés des services d'urgence, les équipes, les athlètes, les organisations et les communautés affectées par l'accident».

La création de la nouvelle fondation dissipera toute confusion sur les articles commémoratifs qui sont sanctionnés par l'équipe. Désormais, seules les initiatives qui offrent leurs recettes à la Humboldt Strong Community Foundation seront officiellement appuyées par l'équipe de hockey, a précisé M. Garinger.

«Les Broncos ne pourront pas vérifier et ne vérifieront pas la légitimité de tout autre événement», a-t-il précisé.

Dans les derniers jours, certains ont soulevé leurs inquiétudes face à la vente de marchandises non autorisées, qui utilisent le nom de l'équipe, le logo ou le slogan «Humboldt Strong», sans que les profits soient versés aux fonds consacrés aux victimes et aux familles.

Il est très commun que lors de telles tragédies, les gens veuillent acheter des produits pour témoigner leur soutien, a indiqué Thimothy Dewhirst, un professeur spécialisé en consommation et en marketing à l'Université de Guelph.

Des détaillants en ligne, dont Redbubble - qui permet aux internautes de mettre en vente leurs propres produits en leur versant une partie des profits - vendent une douzaine de t-shirts liés aux Broncos, ainsi que des étuis à téléphone cellulaire, des tasses et des sacs. Mais il n'est pas écrit qu'un don sera versé aux organisations. La Presse canadienne a tenté de joindre Redbubble, sans succès.

M. Dewhirst recommande aux consommateurs de bien faire leurs recherches avant d'acheter des produits pour s'assurer que leur don ira au bon endroit.

«(Si les recettes) sont largement utilisées pour l'administration et la logistique, plutôt qu'aller aux personnes dans le besoin, ce serait une utilisation décevante de l'argent», a-t-il indiqué.