Grésil, pluie verglaçante, pannes et écoles fermées

Le Québec et les provinces des Maritimes subiront au cours des prochaines heures diverses conditions météorologiques qui rendront les déplacements difficiles. Les trois principales commissions scolaires de langue française de l'île de Montréal ont annoncé peu avant l'aube la fermeture de tous leurs établissements pour la journée.

En raison d'un important système dépressionnaire qui se dirige progressivement vers l'est, de la pluie verglaçante a commencé à tomber dans les régions de l'Outaouais, de Montréal et de la Montérégie, dimanche.

Pendant la nuit de lundi, à Montréal, les précipitations étaient liquides. Les trottoirs et les entrées privées étaient glissants, mais les rues l'étaient moins. Il n'est toutefois pas impossible que d'autres chutes de pluie verglaçante surviennent.

Le ministère des Transports signale qu'en Outaouais, plusieurs routes sont enneigées ou glacées.

Les vents devraient aussi compliquer la situation le long de la vallée du Saint-Laurent, selon Environnement Canada.

À Québec, le grésil prévu en début de journée devrait se changer en pluie verglaçante plus tard en après-midi.

Dans les régions québécoises situées plus au nord, plus de 15 centimètres de neige sont attendus.

Hydro-Québec rapportait à 5h, lundi, que près de 20 500 de ses abonnés étaient privés d'électricité, dont un peu plus de la moitié en Outaouais. Près de 7700 autres étaient en Montérégie.

De son côté, le ministère des Transports assure que tout au long des précipitations, les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier. Il adaptera ses opérations de déneigement et de déglaçage en fonction de la nature et de l'intensité des précipitations. Des contrats d'urgence ont été conclus avec des entrepreneurs en déneigement, dans plusieurs régions du Québec.

Pour sa part, Aéroports de Montréal (ADM) rapporte des annulations et des retards de vols en provenance ou à destination de certaines villes de l'est des États-Unis, des Maritimes et de l'Ontario.

Les conditions météorologiques seront également difficiles pour les provinces maritimes à compter de lundi.

Selon Environnement Canada, le nord du Nouveau-Brunswick pourrait recevoir de 10 à 15 millimètres de pluie verglaçante, alors que le sud de la province et la Nouvelle-Écosse connaîtront d'importantes quantités de pluie.

La pluie verglaçante commencera à tomber sur l'Île-du-Prince-Édouard tôt mardi matin. La Nouvelle-Écosse sera la province de l'Atlantique ne sera pas touchée par le verglas, à l'exception du Cap-Breton.