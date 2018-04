Mauvais temps en Ontario: 500 accidents à Toronto

La tempête de verglas qui frappe le sud de l'Ontario depuis samedi a provoqué plus de 500 accidents de la route dans la seule région de Toronto.

La police ne signale toutefois pas de décès.

Les précipitations en neige et en pluie verglaçante ont affecté tous les seteurs de l'est vers l'ouest, soit de Windsor à Ottawa, et du nord vers le sud, de North Bay jusqu'au Lac Ontario.

Des milliers de résidences sont privées d'électricité, en raison de nombreux bris sur le réseau d'Hydro One.

Les précipitations devraient s'intensifier dimanche et les vents devraient augmenter d'intensité, jusquà 90 km/h dans la région de Hamilton notamment.

L'aéroport international Pearson de Toronto a dû annuler plus de 250 vols samedi soir.