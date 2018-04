 Tim Hortons s'excuse pour un «malentendu» sur des beignes «Broncos de Humboldt» 

La société-mère a présenté ses excuses, mardi, pour ce «malentendu», en rappelant qu'elle avait depuis lancé une campagne nationale de financement afin de soutenir l'équipe décimée la semaine dernière.

Quinze personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées - certains très gravement - lorsque l'autocar transportant l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, a été impliqué dans une collision avec un semi-remorque.

Le siège social de Tim Hortons a expliqué mardi que le franchisé de Fall River, en Nouvelle-Écosse, avait versé «une contribution personnelle» et créé des beignes aux couleurs des Broncos dès la fin de semaine dernière, avant même que la campagne nationale ne soit lancée.

Chris Wakefield, directeur régional de la mise en marché pour Tim Hortons Canada, indique dans un courriel que ce franchisé avait été «proactif» dans son geste de générosité, qu'il a accompagné d'un don personnel. M. Wakefield soutient que ce restaurant versera maintenant à l'équipe de hockey, «bien sûr», la totalité des profits de la vente de ces beignes, et qu'il s'agit d'un «malentendu».

Il ajoute que les beignes «Humboldt Broncos Strong» vendus dans tous les restaurants de la Saskatchewan sont aussi disponibles pour d'autres Tim Hortons du pays qui souhaiteraient les offrir à leurs clients, en versant les profits à l'équipe de hockey. Tim Hortons Canada a annoncé dimanche qu'elle versait 50 000 $ aux Broncos.

L'entreprise soutient aussi que les franchisés à Humboldt et dans les environs sont sur le terrain depuis vendredi pour offrir du café, de la nourriture et de l'eau aux familles, aux premiers répondants et au personnel hospitalier.