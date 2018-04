Des «bâtons de hockey orphelins» pour les joueurs des Broncos

L'autocar transportant l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, a été impliqué dans un accident avec un camion lourd, vendredi. Quinze personnes sont mortes et 15 autres ont été blessées - certains très gravement.

C'est Brian Munz, commentateur sportif pour les matches des Jets de Winnipeg, de la Ligue nationale de hockey, qui a d'abord publié sur Twitter, dimanche soir, une photo de bâton de hockey orphelin sur un balcon.

M. Munz écrit que c'est un ancien camarade de classe du secondaire à Humboldt qui lui avait envoyé cette photo de bâton qui attend son joueur, avec la note: «Les gars pourraient en avoir besoin... où qu'ils soient.»

Le commentateur sportif de TSN invitait les autres utilisateurs de Twitter à imiter le geste, sous le mot-clic SticksOutForHumboldt. Lundi, des dizaines d'internautes avaient pris la peine de photographier un bâton sur leur balcon et de publier la photo.

D'autres promettent de porter un chandail de hockey, jeudi, en soutien aux proches des victimes. Ce jeudi 12 avril, Adam Herold, plus jeune joueur des Broncos, ne pourra célébrer son 17e anniversaire de naissance.

Des millions pour aider les familles

La tragédie a ému de par le monde, et plus de 6 millions $ avaient été recueillis en date de lundi soir pour venir en aide aux victimes et aux familles.

La campagne de sociofinancement a été lancée par une résidante de Humboldt, Sylvie Kellington, dont le fils jouait pour les Broncos auparavant.

«Moi et les employés de GoFundMe sommes en contact direct avec le vice-président des Broncos de Humboldt et des démarches sont en cours pour verser l'argent collecté», a-t-elle écrit sur la page.

«L'argent ira directement aux familles pour les aider dans toutes les dépenses engagées.»