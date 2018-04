Des proches de Lucy Granados porteront plainte contre l'ASFC

Des proches de Lucy Francineth Granados déposeront prochainement une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour dénoncer le comportement qu'ils estiment abusif de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le traitement qu'elle subit actuellement.

Mme Granados, une Guatémaltèque sans-papiers, a été arrêtée le 20 mars par les agents des services frontaliers en vue de sa déportation, qui devait avoir lieu la semaine suivante mais qui a été reportée en raison de l'hospitalisation d'urgence de la mère monoparentale de 42 ans.

Elle est toujours détenue et sa déportation est maintenant prévue le 13 avril, malgré le fait que sa demande de résidence permanente n'ait pas encore été entendue et qu'une demande de sursis soit toujours en attente aux bureaux des ministres de l'Immigration, Ahmed Hussen, et de la Sécurité publique, Ralph Goodale, qui n'ont pas donné signe de vie jusqu'ici.

Sa santé précaire a nécessité deux hospitalisations d'urgence depuis son arrestation et préoccupe notamment les professionnels de la santé qui ont eu à la traiter.

Lors de la conférence de presse annonçant le dépôt de la plainte, jeudi matin à Montréal, la docteure Nazila Bettache, interniste au CHUM, a fait état d'un bilan de santé préoccupant, possiblement marqué par un arrêt cardio-respiratoire et d'un diagnostic de trouble de stress aigu avec un risque de trouble de stress post-traumatique.

Mme Granados s'est elle-même brièvement adressée aux participants à la conférence de presse par téléphone depuis sa cellule, au Centre de surveillance de l'immigration de Laval. Elle n'a pas été capable de parler plus de deux minutes avec l'aide d'une interprète, pleurant sans cesse, disant avoir du mal à respirer et se disant convaincue qu'elle ne sortirait de l'établissement qu'une fois décédée.

Les amis et organismes de défense des immigrants à l'origine de la plainte reprochent à l'Agence des services frontaliers d'avoir utilisé une force abusive et disproportionnée lors de l'arrestation de Mme Granados, qui a été blessée au bras et à la gorge.

La dame dit avoir été prise de panique à l'arrivée des agents et ceux-ci ont cherché à la maîtriser, interprétant son comportement comme une tentative de s'enfuir.

Ils reprochent également à l'Agence fédérale d'avoir agi en contravention aux lois et d'avoir menacé Mme Granados sous de faux prétextes en marge du traitement de sa demande de résidence permanente.

Ils dénoncent de plus le fait que la dame de 42 ans ait eu les pieds enchaînés lors de son séjour à l'hôpital, malgré la présence de deux agents des services frontaliers, et qu'on lui ait interdit de recevoir des visiteurs ou de faire des appels, notamment à son avocat.

Lucy Granados est arrivée au Canada en 2009, réclamant le statut de réfugiée et se disant menacée de mort par un gang criminel au Guatemala, mais ce statut lui a été refusé en 2012 par la Commission de l'immigration.

Elle avait alors décidé de demeurer au pays, malgré un ordre d'expulsion, ce qui la condamnait à la clandestinité.

En septembre dernier, Lucy Fancineth Granados a cherché à régulariser son statut en faisant une demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires.

En janvier, un agent des services frontaliers a avisé l'avocate de Mme Granados que sa demande de résidence permanente ne serait pas ouverte à moins qu'elle ne se présente pour être arrêtée et expulsée.

Les proches de Lucy Granados font valoir que la menace était fausse, puisque le dossier était déjà bel et bien ouvert et qu'il s'agissait d'une fausse représentation de la loi dans l'unique but de la localiser et de procéder à son arrestation.