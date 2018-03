Un train déraille sur la ligne Toronto-Montréal

Le déraillement d'un train de marchandises à l'est de Kingston, en Ontario, a causé samedi plusieurs retards importants sur diverses lignes ferroviaires.

VIA Rail a indiqué que les retards pour les trains circulant de Toronto à Montréal et de Toronto à Ottawa pouvaient atteindre au moins six heures.

Deux wagons placés à la fin d'un convoi du Canadien National transportant du papier ont quitté les rails à 13 h 20.

Selon un porte-parole du CN, Patrick Waldron, l'un des wagons s'est renversé sur le côté. Des équipes tentaient d'enlever les wagons et de réparer les dommages subis par la voie ferrée. Il ignore quand ces travaux seront terminés.

Une porte-parole de VIA, Marie-Anna Murat, a dit que 647 personnes étaient en déplacement au moment du déraillement. L'accident pourrait avoir affecté plus de 1000 voyageurs lorsque la circulation ferroviaire sera rétablie.

Au même moment, le site de VIA Rail indiquait à 19 h 45, samedi soir... qu'il «n'y a aucun retard ou annulation majeur à signaler pour le moment».

Tous les trains ont été annulés pour la soirée. Les passagers peuvent échanger leur billet ou obtenir un remboursement complet.

Mme Murat a ajouté que Via Rail avait affrété des autobus et d'autres moyens de transports pour les passagers.