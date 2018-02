La chaleur donne des sueurs froides aux riverains

Les experts préviennent que la pluie et la chaleur pourraient libérer d'immenses blocs de glace sur certains cours d'eau, ce qui risque de créer de l'engorgement et, ultimement, des inondations.

« On s'attend à des mouvements de glace pour les rivières Châteauguay, aux Anglais, L'Acadie, des Hurons, aux Brochets, Yamaska et Noire », a affirmé Pierre Corbin, prévisionniste au service Hydro-Météo.

Aucune veille d'inondation n'avait été émise au moment de publier. Mais « les inondations avec un embâcle, ça va vite », avertit M. Corbin, avant d'expliquer : « Quand on a des mouvements de glace, ça peut - ou non - former un embâcle. Cet embâcle peut - ou non - entraîner des inondations. Ce n'est pas parce qu'il y a un avertissement de débâcle qu'il va y avoir une inondation. »

Environnement Canada prévoyait hier des températures printanières pour aujourd'hui, avec un mercure atteignant les 10 degrés Celsius en raison d'« un front chaud en provenance du centre des États-Unis ». « Des quantités de pluie entre 20 et 30 millimètres sont attendues entre [lundi] soir et mercredi, ajoutait l'agence fédérale. La pluie, s'additionnant au ruissellement dû à la fonte du couvert de neige, pourrait causer des inondations par endroits. »

Les précipitations devraient cesser en après-midi, selon Environnement Canada.

DES VILLES À PIED D'OEUVRE

Encore marquées par les grandes inondations du printemps dernier, plusieurs municipalités riveraines sont en état d'alerte devant la possibilité de crues rapides.

« L'équipe attitrée aux mesures d'urgence et à la sécurité civile à Châteauguay suit de près la situation sur le terrain et demeure très attentive afin d'agir rapidement si nécessaire », a fait savoir la Ville de Châteauguay. L'hôtel de ville précise avoir demandé l'assistance de l'aéroglisseur de la garde côtière pour briser les glaces qui pourraient former un embâcle sur la rivière homonyme.

Selon un bulletin gouvernemental, cette équipe a commencé son travail sur le fleuve hier, mais « les travaux ont été ralentis en raison de la présence de cabanes à pêche toujours présentes sur les battures gelées ».

À Dorval, on se prépare à toute éventualité. La municipalité a commandé plus de 800 sacs de gravier pour construire des digues.

« On a déjà ciblé des zones à risque - notamment celles touchées par les inondations de l'an dernier - dont on est au courant, mais on demande à tout le monde de nous appeler si jamais il y a un problème », a indiqué Sébastien Gauthier, responsable des communications. « On fait de la surveillance un peu partout pour s'assurer que les regards d'égout fonctionnent bien et ne sont pas bouchés par la glace. »