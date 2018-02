Consultation jeunes: la conciliation travail-vie personnelle mise de l'avant

Agrandir

Les jeunes ont soulevé la nécessité d'abolir les obstacles à la conciliation travail-vie personnelle, et non seulement travail-vie familiale. Ils ont insisté sur le fait qu'une même personne était à la fois une mère, une femme, une étudiante, une travailleuse et qu'il fallait tenir compte de tous ces aspects dans l'organisation de sa vie.

André Pichette, archives La Presse