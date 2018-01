Négociation des professionnels du gouvernement: de l'espoir, dit Richard Perron

Les négociations se poursuivent entre Québec et le Syndicat des professionnels du gouvernement - le seul grand syndicat de la fonction publique à n'avoir toujours pas renouvelé sa convention collective, échue depuis près de trois ans.

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne vendredi, le président du SPGQ, Richard Perron, a dit garder espoir et voir quelques progrès depuis la reprise des négociations après les Fêtes. Au moins, dit-il, les discussions continuent.

Ces professionnels du gouvernement font une grève «de soir et de fin de semaine» depuis février dernier, soit depuis un an. Et il n'est pas question de relâcher la pression, surtout pas dans une année électorale, a fait savoir M. Perron.

Le syndicat attend de voir la proposition «sur papier» que fera le Conseil du trésor, après les propos tenus par le ministre Pierre Arcand. Il s'agit de mettre sur pied deux comités, l'un sur l'équité face aux professionnels employés par d'autres administrations, l'autre sur le remboursement des cotisations professionnelles par l'employeur. Le syndicat tient à ce que ces comités débouchent sur des engagements fermes.

Le SPGQ représente 24 400 membres - des analystes en procédés informatiques, des comptables, des arpenteurs-géomètres, des inspecteurs en santé et sécurité au travail - dont 17 000 dans la fonction publique.