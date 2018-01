La Guignolée du Dr Julien a récolté plus de 1,7 million $

La 15e Guignolée du Dr Julien a permis d'amasser plus de 1,7 million $ pour offrir des soins gratuits aux enfants de Côte-des-Neiges et d'Hochelaga-Maisonneuve.

La Guignolée, qui s'est conclue cette semaine, a comblé près de la moitié des besoins financiers des trois centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) implantés dans ces secteurs.

Avec le réseau grandissant de CPSC qu'elle certifie, la Fondation du Dr Julien vient en aide à quelque 5500 enfants défavorisés et leurs familles.

Sur les 1 744 000 $ amassés, le docteur Gilles Julien se réjouit qu'une bonne part provienne de dons de particuliers - selon lui un signe de foi en sa mission.

Près du même montant avait été recueilli l'an dernier.

Selon le docteur Julien, ces services communautaires sont nécessaires pour terminer le travail des agences gouvernementales de santé et d'éducation.

«C'est le genre de service qui doit être fait dans les communautés, à proximité, où le gouvernement a des difficultés d'accès», a-t-il confié en entrevue téléphonique.

«C'est un chaînon manquant entre les populations vulnérables et les grandes institutions. Nous, on est des facilitateurs, des catalyseurs pour travailler ensemble, puis arrêter de toujours les prendre en silo, ce qui coûte une fortune et qui n'est pas vraiment efficace.»

La Fondation du Dr Julien a un réseau de centres certifiés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. D'autres centres devraient être certifiés en 2018, dont un à Longueuil.