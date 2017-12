Un froid polaire prévu pour les célébrations du Nouvel An

C'est par un froid polaire que se dérouleront dimanche soir les célébrations du Nouvel An au Canada.

La vague de froid qui perdure au pays a forcé plusieurs villes du pays à annuler des événements extérieurs.

Considérant le refroidissement éolien, les températures ressenties seront d'environ moins 35 degrés Celsius, autant à Montréal qu'à Québec.

Les services de météo préviennent la population, particulièrement les gens dont la santé est fragile et les enfants, sur les risques d'engelures.

Les festivités auront quand-même lieu. À Montréal, elles se dérouleront dans le Vieux-Port.

Cet après-midi, un grand festin gratuit était servi à tous les visiteurs au Marché Bonsecours. Tourtière, soupe aux pois et pouding chômeur étaient au menu.

En soirée, un spectacle aura lieu sur la scène du quai Jacques-Cartier. Parmi les artistes présents, on compte Garou, Vincent Vallières, Daniel Bélanger et Mes Aïeux. Un feu d'artifice soulignera l'arrivée de 2018.

En fin d'après-midi, la Société des célébrations du 375 anniversaire de Montréal a annoncé que DJ Magic Stan remplacera la prestation de DJ Champion prévue peu après le coup de minuit.

Ce changement de dernière minute est dû à un bris d'équipement. Il n'y a «aucune indication» que cette situation est dûe au froid, a assuré la porte-parole de l'organisme, Isabelle Pelletier.

Dans un communiqué, la Ville de Montréal a invité les participants à «s'habiller pour braver des conditions de froid polaire et à consommer de l'alcool de manière modérée afin de ne pas accroître les effets du froid».

A Québec, la Grande Allée sera le lieu de rassemblement des fêtards. Deux scènes ont été installées sur le site, qui s'étend de l'hôtel Le Concorde jusqu'à l'Assemblée nationale. L'une sera dédiée à la musique traditionnelle québécoise. L'autre réunira des DJ.

Ailleurs au Canada

Dimanche, Calgary et Edmonton se sont ajoutés à la longue liste de localités - dont Ottawa et Toronto - qui ont dû ajuster leur plan en raison des avertissements de froid extrême diffusés par Environnement Canada.

Un porte-parole de la Ville d'Edmonton a écrit dans un communiqué que les activités seraient déménagées à l'intérieur. Bien que les feux d'artifice soient toujours prévus au coup de minuit, les autorités encouragent les citoyens à suivre les célébrations sur le web.

Calgary a annoncé que son événement de danse familiale aurait toujours lieu de 19 h à 21 h, mais la Ville a invité les citoyens à regarder la boule du Nouvel An descendre à la télévision et non dehors, au froid.

Le Cap-Breton a aussi annulé ses activités extérieures dimanche après-midi, soulignant que Environnement Canada avait prévu des rafales de 50 km/h, ce qui pourrait faire baisser le mercure à moins 20 degrés Celcius.

La Ville de Mississauga, en Ontario, a emboîté le pas à Toronto en reportant ses activités extérieures pour qu'elles se tiennent 30 minutes avant le coup de minuit.