Deux soeurs retrouvées mortes le jour de Noël près de Victoria

Les jeunes victimes sont Chloe Berry, âgée de six ans, et Aubrey Berry, âgée de 4 ans.

Selon les autorités, des policiers ont été dépêchés à la maison située à Oak Bay lundi soir à la suite d'un appel d'urgence. Ils ont alors découvert les corps des deux enfants.

Trisha Lees, une amie et porte-parole de la famille, a confié, mercredi, que côtoyer les deux fillettes était un plaisir, qu'elles souriaient et riaient tout le temps, et aimaient s'amuser.

Mme Lees a ajouté que Chloe et Aubrey, qui étaient respectivement en première année et en maternelle, se rendaient souvent sur une plage près de la maison où elles vivaient avec leur mère, Sarah Cotton, et que le trio adorait se promener sur les îles Gulf.