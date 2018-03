Ottawa parie sur Anticosti pour l'UNESCO

La ministre McKenna dévoilera « les endroits les plus exceptionnels » qui s'ajouteront à la Liste indicative des sites du patrimoine mondial du Canada, une étape préalable à la soumission d'un dossier de proposition d'inscription à l'UNESCO.

En août 2016, Ottawa a lancé le processus de mise en candidature des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO pour la première fois depuis 10 ans afin de marquer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Parcs Canada a reçu un total de 42 candidatures, « avec une bonne représentation de sites partout au pays ».

Le maire d'Anticosti John Pineault et le chef innu d'Ekuanitshit (Mingan) Jean-Charles Piétacho ont d'ailleurs été conviés à Québec, aujourd'hui. Joint tout juste avant de s'envoler vers la capitale, M. Pineault a confié que les nouvelles semblaient bonnes, mais a indiqué n'avoir reçu aucune confirmation à savoir si sa municipalité passerait à une autre étape.

LE PROJET D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES ANTICOSTI

Il faut savoir que Québec a appuyé la candidature d'Anticosti en janvier 2017 dans la foulée du débat autour du controversé projet d'exploitation d'Hydrocarbures Anticosti, un consortium qui regroupait Pétrolia, Corridor Resources et le gouvernement de Philippe Couillard. C'était avant que l'État ne soustraie définitivement l'île de toute exploration gazière et pétrolière.

Mais déjà, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de l'époque, Pierre Arcand, avait laissé savoir qu'une reconnaissance d'Anticosti comme site patrimonial de l'UNESCO sonnerait le glas de l'industrie pétrolière. Les élus et les chefs autochtones de la région ne cachaient pas non plus leur espoir que leurs démarches permettent de mettre fin au projet gazier.

Québec avait également appuyé la candidature du fjord du Saguenay, qui cherche aussi à inscrire son nom dans la liste de l'UNESCO.

UN TRÉSOR NATIONAL

Anticosti avait déployé les grands moyens pour faire mousser sa candidature, obtenant l'appui de scientifiques et de quelque 25 000 signataires d'une pétition en ligne. L'île québécoise, prisée pour ses séjours de chasse et de pêche, est souvent qualifiée de « joyau » et de « trésor national » avec ses paysages époustouflants. Elle regorge entre autres de cerfs de Virginie et de saumons.

Les lieux sont aussi composés de profonds canyons creusés dans le calcaire, de nombreuses grottes et d'impressionnantes chutes. La candidature mise d'ailleurs également sur la richesse fossilifère de l'île, où l'on retrouverait la série la plus complète et la mieux exposée de fossiles issus de la première extinction de masse du vivant, il y a environ 445 millions d'années.

La Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) y gère le parc national d'Anticosti et la réserve faunique.

- Avec Denis Lessard, La Presse