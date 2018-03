Opération tempête: la neige continue de compliquer les déplacements

À Montréal et dans les environs, on prévoit aujourd'hui de la poudrerie par endroit, avec des vents de 20 km/h, et des rafales de 40 à 60 km/h.

Transports Québec prévient que la visibilité est faible dans le corridor Montréal-Québec, le long du fleuve, à cause de fortes bourrasques. La chaussée demeure glacée par endroits en Montérégie, sur l'autoroute 10, et à la hauteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que sur l'autoroute 20, jusqu'à Lévis.

Et pendant que la tempête de neige quitte le sud et le centre du Québec, c'est le nord et l'est de la province qui se préparent à y goutter aujourd'hui. Dans le Bas-Saint-Laurent, la neige a commencé à tomber au petit matin, avec de fortes rafales.

Plusieurs commissions scolaires ont annoncé la fermeture des écoles.

Dans le nord, toutes les écoles des Commissions scolaires du Fer, de l'Estuaire, du Littoral et de la Moyenne-Côte-Nord sont fermées.

En Gaspésie, les Commissions scolaires Chic-Chocs et René-Lévesque ont annoncé la fermeture de leurs écoles. Les établissements de la Commission scolaire Charlevoix sont également fermés.

À Montréal, Laval, et sur la Rive-Sud, les écoles sont ouvertes.

Graduellement, hier, près de 3000 cols bleus et sous-traitants se sont déployés pour dégager les routes. Le ministère des Transports est également à l'oeuvre. Les équipes se concentrent d'abord sur le déblaiement et l'épandage sur les trottoirs et les artères principales.