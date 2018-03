Grande guignolée des médias: 250 000 $ recueillis à Montréal

La collecte de dons en denrées et en argent sur la rue se déroulait à plusieurs endroits dans la province.

En fin d'après-midi à Montréal, 1938 sacs d'épicerie et 255 136 $ avaient été amassés dans le cadre de cette collecte de rue.

Les dons recueillis lors de cette journée de solidarité seront remis à Jeunesse au Soleil, Moisson Montréal et la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal.

Les porte-parole Patrice Bernier, Jérémy Demay, Sam-Éloi Girard, Pierre Hébert, Marc Hervieux, Maxime Landry, Jean-Marie Lapointe, Vincent Leclerc et Virginie Ranger-Beauregard ont sillonné les rues afin d'encourager les gens à participer et à s'entraider.

Le chanteur et animateur Marc Hervieux s'est montré encouragé par la réponse de la population, affirmant que les gens étaient sympathiques, généreux et très heureux de donner.

Selon l'organisation de la grande guignolée, 300 000 personnes ont reçu de l'aide l'an dernier et 3,2 millions $ ont été récoltés.

Plus de 34 millions $ et plusieurs dizaines de tonnes de nourriture ont été recueillis depuis le début de cette guignolée en 2001, au profit de plus de 100 organismes bénéficiaires.

Lorsque les collectes de rue auront pris fin, les gens pourront continuer jusqu'au 24 décembre de faire des dons en denrées alimentaires non périssables et en argent à différents endroits.

Les contributions peuvent aussi être versées par téléphone au 1 866 908-9090 ou à Montréal au 514 790-1111, de 9h à 22h jusqu'au 23 décembre et de 9h à 17h le 24 décembre.

Il est aussi possible de contribuer en ligne à www.lagrandeguignoleedesmedias.com ou par texto - à Noël Mtl au 20222 - à Montréal pour un don de 5 $.