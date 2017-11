Un nombre record de femmes élues au poste de maire

À Montréal, où Valérie Plante a défait le maire sortant Denis Coderre, sept femmes ont été élues pour diriger des mairies d'arrondissement. Parmi elles, on retrouve l'ancienne journaliste du quotidien The Gazette, Sue Montgomery.

La vague de femmes élues mairesses n'a pas eu lieu uniquement dans la métropole. Elle a aussi traversé les municipalités situées dans les régions. À Longueuil, Sylvie Parent a remporté une courte victoire pour accéder à la mairie, tandis que Doreen Assaad a pris les rênes de la Ville de Brossard.

À Saguenay, Josée Néron a pris les commandes de la municipalité après plus d'une décennie de règne de Jean Tremblay.

Progression

Selon les données historiques allant de 1980 à 2017, le nombre de femmes élues à la tête des municipalités n'a pas cessé de progresser dans la province. Lors des élections municipales de 2013, 190 femmes étaient devenues mairesses. Ce chiffre représentait 17,3 % des postes de dirigeants de municipalités dans la province. En 2009, 175 femmes ont été portées à la tête de municipalités québécoises, tandis que 144 l'étaient en 2005.

Le nombre de femmes élues au poste de conseillère municipale a aussi progressé durant les dernières années, et encore plus vite que celui des mairesses. Si on ignore encore le nombre total de conseillères municipales élues dimanche dernier, on sait que, de 2005 à 2009, le nombre de conseillères municipales est passé de 1855 à 2028, avant d'atteindre 2204 aux élections municipales de 2013.

Voici une liste des principales municipalités du Québec qui seront dirigées par une femme pour les quatre prochaines années :