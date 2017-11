Femmes autochtones: plus de temps et d'argent nécessaires pour l'enquête

(Ottawa) Les responsables de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées auront besoin de plus de temps et d'argent pour mener à bien leur mission, confirme un rapport périodique publié mercredi à Ottawa.

Le document affirme du même souffle que «beaucoup d'efforts» sont présentement consacrés afin de régler les nombreux problèmes qui ont entaché les travaux de la commission jusqu'à maintenant.

Ottawa a mis sur pied cette vaste enquête en septembre 2016 pour faire la lumière sur la violence endémique qui touche les femmes autochtones, 12 fois plus à risque d'être assassinées ou de disparaître que toute autre femme au Canada.

Démissions en série

Si les consultations menées jusqu'à maintenant ont permis d'en apprendre un peu plus sur les causes de cette violence, ce sont surtout les tourments internes de l'organisation qui ont fait la manchette. Près d'une dizaine de membres ont démissionné pendant la dernière année, déplorant entre autres la structure «coloniale» de l'enquête. Des victimes se seraient aussi senties brusquées pendant leur témoignage.

«Nous consacrons beaucoup d'efforts à régler nos problèmes opérationnels et de communications, peut-on lire dans le rapport publié mercredi. Notre processus de consignation de la vérité continuera d'évoluer au fur et à mesure que nous visiterons les communautés, tiendrons des audiences et organiserons les audiences d'experts et audiences institutionnelles.»

Trop tôt

Les responsables de l'enquête indiquent qu'il est «trop tôt, à l'étape du rapport provisoire, pour que la Commission d'enquête présente ses conclusions et fasse des recommandations dans la foulée du processus de consignation de la vérité».

Elles s'engagent toutefois à appliquer plusieurs recommandations qui avaient déjà été faites dans le cadre de divers rapports indépendants publiés ces dernières années, et demander «la prise de mesures immédiates» au gouvernement fédéral.

Marion Buller, cheffe commissaire de l'enquête, de même que les commissaires Michèle Audette, Qajaq Robinson et Brian Eyolfson feront le point sur ce rapport périodique dans le cadre d'une conférence de presse mercredi à Ottawa.

Délais et budgets

Dans son rapport tout juste publié, la commission confirme qu'elle aura besoin de davantage que deux ans pour effectuer ses travaux, sans quoi elle pourrait «causer d'autres préjudices» aux survivantes et à leurs familles.

«Au lieu de favoriser la guérison et la réconciliation, l'Enquête nationale risquerait de faire justement le contraire, indique-t-on. Nous avons besoin de plus de temps et de plus de ressources pour faire notre travail correctement.»

Selon le calendrier actuel, la commission doit rendre son rapport final à la fin 2018. Elle est dotée d'un d'environ 54 millions de dollars pour réaliser ses travaux.

Le rapport final devrait formuler des recommandations sur des mesures à adopter afin d'éradiquer les causes de la violence chez les femmes autochtones et de mieux protéger ces citoyennes, souligne le document publié mercredi.