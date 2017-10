Deux Canadiens parmi les victimes à Las Vegas

Jordan McIldoon, un jeune homme de 23 ans de Maple Ridge en Colombie-Britannique, est tombé sous les balles alors qu'il assistait au concert fatidique, rapporte CBC News.

Jessica Klymchuk, une Albertaine mère de quatre enfants, compte aussi parmi les victimes, a confirmé sur Twitter la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley.

À 14h15, le ministère des Affaires étrangères était seulement en mesure de confirmer qu'un Canadien a été tué dans l'attaque.

Dans un communiqué, Justin Trudeau a indiqué que «nous assurons actuellement le suivi des rapports de victimes canadiennes», une déclaration qui laisse croire que d'autres Canadiens pourraient figurer parmi les morts ou les blessés de l'attaque.

Goodale prudent

Lundi matin, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, avait averti que le bilan des victimes potentielles canadiennes pourrait changer au fur et à mesure que le processus d'identification avancera sur place à Las Vegas.

«C'est encore très, très tôt (dans le processus d'identification) et c'est une destination très populaire pour les Canadiens, a dit M. Goodale lundi matin en point de presse à Ottawa. Nous travaillerons donc très fort avec les Affaires étrangères pour identifier les Canadiens qui auraient pu être affectés ou blessés ou - on ne le souhaite pas - compter parmi les personnes tuées.»

M. Goodale a souligné que le Canada fera tout en son possible pour aider les autorités américaines avec l'enquête, même si rien ne semble pointer vers une filière canadienne dans cette attaque qui a fait au moins 50 morts et 400 blessés.

Sécurité accrue à Ottawa?

La fusillade de Las Vegas est survenue à peine 24 heures après une attaque considérée comme «terroriste» à Edmonton, samedi soir. Un homme a fait cinq blessés - dont un policier - lorsqu'il a foncé sur une barricade policière avec son véhicule.

Sans préciser si la sécurité sera accrue dans les grands rassemblements prévus cette semaine au pays, Ralph Goodale a fait valoir que les Canadiens peuvent s'attendre à ce que les forces de l'ordre prennent «toutes les mesures nécessaires» pour les garder en sécurité.

«C'est la fonction normale de ces agences, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365 jours par année, et elles sont toujours en train d'évaluer et de réévaluer ce dont elles ont besoin pour assurer la sécurité du public», a-t-il dit.

Le «coeur brisé», dit Trudeau

Dans une déclaration publiée en début d'après-midi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les Canadiens étaient «solidaires» et avaient le «coeur brisé» pour leurs voisins américains.

«Nous partageons la douleur et l'horreur de la population américaine face à cet acte de violence lâche et insensé», a-t-il indiqué.

«Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers et des amis, ainsi que mes prières pour le rétablissement rapide et complet des nombreux blessés», a ajouté Justin Trudeau.

Le gouvernement invite les Canadiens inquiets pour leurs proches à appeler le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada au 613-996-8885 ou au 1-800-387-3124, ou encore à écrire à l'adresse sos@international.gc.ca.