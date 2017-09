Irma: des Canadiens demandent l'aide d'Ottawa

Ce sont surtout des touristes coincés aux îles Turks et Caicos et à Saint-Martin qui ont besoin d'aide, ont révélé hier des responsables d'Affaires mondiales Canada, au cours d'une conférence téléphonique.

Les Canadiens en détresse dans ces îles reçoivent des informations sur les refuges où se mettre à l'abri, a expliqué la directrice des interventions d'urgence, Stefanie McCollum. « Les voyageurs ne peuvent être évacués pour le moment parce que les dommages aux aéroports empêchent les avions d'atterrir », a-t-elle ajouté.

Pourtant, des vols ont atterri et décollé hier à Saint-Martin, notamment un appareil de la compagnie Sunwing qui a évacué un certain nombre de Canadiens vers la République dominicaine, puis vers le Canada.

Interrogée sur l'intervention éventuelle de l'armée, Mme McCollum a répondu que ce n'était pas dans les plans du gouvernement pour le moment et que cette option nécessiterait des discussions plus poussées.

Les autorités sont toutefois en contact constant avec les compagnies aériennes et les voyagistes pour déterminer à quel moment ils pourront rapatrier les touristes canadiens. « Dans les pays où les aéroports fonctionnent et les vols commerciaux existent, on encourage les Canadiens à en profiter », a-t-elle souligné, ajoutant que les autorités consulaires demeuraient en contact avec ces ressortissants par téléphone, par courriel, par messages SMS et par l'entremise des réseaux sociaux.

DES MILLIERS DE CANADIENS RENCONTRENT IRMA

Plus de 9000 Canadiens se sont inscrits auprès des autorités consulaires pour les informer de leur présence dans les régions touchées par l'ouragan. Mais ils sont sans doute plus nombreux à se trouver sur la trajectoire d'Irma, puisque l'inscription n'est pas obligatoire, a noté Reid Sirrs, directeur général à la sécurité des missions.

Il s'attend à ce que ce nombre augmente considérablement alors qu'Irma fonce vers la Floride.

« La ligne d'urgence d'Affaires mondiales Canada a reçu 1100 appels et courriels de demandes d'assistance et d'information », a dit M. Sirrs, ajoutant que la ligne 613 996-8885 accepte les frais d'appel. Par courriel, l'adresse est sos@international.gc.ca.

Le gouvernement invite les Canadiens qui sont sans nouvelles de leurs proches dans ces régions à communiquer avec la ligne d'urgence.

« Nous comprenons la frustration des familles qui ne réussissent pas à contacter leurs proches à cause des problèmes de communication, mais lors d'un tel désastre, il est important de s'assurer que tous sont sains et saufs. »

- Reid Sirrs, directeur général à la sécurité des missions

Selon les informations du gouvernement, aucun Canadien ne serait mort ou blessé gravement.

L'Équipe permanente de déploiement rapide (EPDR) a été envoyée sur place, a révélé M. Sirrs, sans préciser où exactement. Les autorités n'écartent pas la possibilité de déployer également l'Équipe d'intervention en cas de catastrophe (EICC), qui est notamment composée de militaires.

Un groupe de travail fédéral se réunit tous les jours pour coordonner la réponse des divers ministères et missions diplomatiques du Canada, en collaboration avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la France et les Pays-Bas, a-t-il ajouté.

Le gouvernement canadien a récemment mis à jour ses avertissements aux voyageurs et recommande de carrément éviter toute destination à Antigua-et-Barbuda, aux îles Turks et Caicos, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Anguilla, aux Bahamas, à Porto Rico de même qu'aux îles Vierges britanniques et américaines. Cet avertissement est également en vigueur pour l'État de la Floride à l'est d'Indian Pass.

NOUVELLES RASSURANTES

Félix Brabant, qui était sans nouvelles depuis quelques jours de son frère et de sa belle-soeur en vacances dans l'île, a finalement reçu un appel rassurant hier. « Ils sont en sécurité chez des gens et ont accès à de l'eau, de la nourriture et une génératrice pour charger leurs téléphones, a-t-il dit, soulagé. Le réseau cellulaire n'est pas fonctionnel, mais internet l'est en partie. Les gens s'entraident, mais on ne sait toujours pas à quel moment ils seront évacués. »

D'autres Québécois et plusieurs Français ont indiqué avoir reçu de brefs appels de membres de leur famille, sains et saufs, mais inquiets de la suite des événements.