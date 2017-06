Les soldats canadiens seront invités à marcher pour la fierté gaie en uniforme

Selon des sources consultées par La Presse canadienne, ces mesures incitatives s'inscrivent dans un effort plus vaste visant à projeter l'image d'une armée plus diversifiée et inclusive.

La directive de M. Vance surviendrait peu après celle du commandant de la Marine royale canadienne, le vice-amiral Ron Lloyd, statuant que les marins peuvent porter leur uniforme aux événements de la fierté gaie sans avoir à demander une permission.

Les employés des FAC doivent généralement demander une autorisation pour porter leur uniforme dans le cadre d'événements publics.

M. Lloyd a pris part à la marche de la fierté gaie de Toronto, l'an dernier. Il a en outre affirmé avoir récemment rencontré des membres de la communauté LGBT qui lui ont signifié que l'obligation de demander une permission pour le port de l'uniforme nuit à favoriser une relation de plus grande proximité de part et d'autre.

L'armée sera plus forte, à long terme, si elle se montre plus ouverte aux Canadiens issus de diverses origines, pratiquant différentes religions ou d'orientations sexuelles variées, a soutenu M. Lloyd.