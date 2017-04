Laurentides-Lanaudière: les inondations bloquent des routes

La route est complètement fermée entre la rue Queen et la route 125 depuis les petites heures du matin, selon Québec511.

La route 329 à Saint-Adolphe-d'Howard a subi le même sort. Elle est fermée entre la montée d'Argenteuil et l'avenue A.-Bertrand.

Toujours dans les Laurentides, une dizaine de résidences de Prévost en bordure de la rivière du Nord étaient entourées d'eau, en milieu d'avant-midi. Les pompiers locaux évacuaient des citoyens à l'aide d'une chaloupe.

Selon Hydro Météo, un service spécialisé dans la surveillance des cours d'eau du Québec, des rivières sont sorties de leur lit un peu partout dans la province.

« Plusieurs cours d'eau ont atteint leur seuil d'inondation mineure au cours de l'après-midi et de la soirée hier, telles que les rivières Petite Nation et du Nord en Outaouais, les rivières Noire, Ouareau et L'Assomption dans Lanaudière ainsi que la rivière Maskinongé en Mauricie et la rivière Bécancour au Centre-du-Québec ce matin », écrit le service dans son dernier bulletin, publié ce matin.

« Les débits maximums des rivières des Outaouais, des Mille Îles et des Prairies pourraient être atteints dans les prochains jours. Cependant, pour l'ensemble des bassins, les hausses devraient ralentir dès ce matin pour les plus petits cours d'eau et en après-midi pour les plus gros », continue le service.