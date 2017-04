A30: la signalisation changée deux jours après un accident mortel

C'est à cet endroit qu'un automobiliste de 81 ans s'est engagé en sens inverse sur l'autoroute, provoquant une collision. Outre le conducteur, sa conjointe de 80 ans et son petit-fils de 14 ans ont succombé à leurs blessures, ainsi qu'une femme de 56 ans qui se trouvait dans une voiture arrivant en sens inverse. Une meilleure signalisation à cet endroit était demandée depuis longtemps, notamment par la mairesse de Châteauguay, Nathalie Cimon, qui s'était fait répondre par le ministère des Transports que la signalisation était conforme. Mardi, le président du Conseil du trésor Pierre Moreau, député de Châteauguay, s'était engagé à demander au ministère des Transports d'améliorer l'affichage le plus rapidement possible.