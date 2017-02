Recensement 2016: 35 millions de Canadiens

Agrandir

Signe de la forte croissance dans l'ouest, les cinq régions urbaines ayant connu la plus forte augmentation se trouvent dans l'ouest. Sans surprise, c'est ainsi la région de Calgary qui a connu la plus importante poussée démographique. Sa population a bondi de 14,6 % depuis cinq ans, soit plus rapidement encore que de 2006 à 2011. Sur la photo, en arrière-plan, le centre-ville de Calgary.

Jeff McIntosh, archives PC