Les Canadiens satisfaits du système électoral, selon un sondage

Le rapport du sondage, publié discrètement mardi sur le site de la ministre des Institutions démocratiques Karina Gould, suggère également que les Canadiens seraient ouverts à envisager des changements dans le mode de scrutin - pourvu qu'ils ne compliquent pas le processus de vote.

Bien qu'un peu plus de la moitié des répondants disent être opposés au vote obligatoire, ils appuient l'idée de pouvoir voter en ligne tant qu'il est démontré que le système sera sécuritaire.

Le premier ministre Justin Trudeau a promis de faire en sorte que les élections de 2015 soient les dernières élections fédérales organisées selon le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour. Il semble toutefois avoir démontré des signes qu'il pourrait reculer sur cet engagement.

Le gouvernement fédéral avait encouragé les Canadiens à participer à un sondage sur le site mademocratie.ca, qui a été réalisé par téléphone et en ligne entre le début du mois de décembre et le 15 janvier.

Plus de 380 000 personnes ont répondu au sondage, dont 96 % résident au Canada.

Le site indique que les résultats «ont été pondérés par rapport aux données du recensement dans le but d'accroître la représentativité des conclusions et de mieux refléter l'opinion des Canadiens sur un certain nombre de points clés du discours sur la réforme électorale».