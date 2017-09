Transports collectifs: gel des tarifs jusqu'en juillet 2018

Ce gel des tarifs sera en vigueur sur les réseaux des trois grands transporteurs de la région de Montréal (STM, STL et RTL), ainsi que pour les trains de banlieue et les autobus des couronnes nord et sud du Réseau de transport métropolitain (RTM). Depuis le 1er juin dernier, ces sociétés de transport ne sont plus habilitées à fixer les tarifs de leurs réseaux. Cette responsabilité relève désormais de l'ARTM.

Après avoir adopté une première politique de financement qui ne fait pas l'unanimité parmi les municipalités de la grande région de Montréal (voir onglet précédent), et à un moment où les améliorations des services risquent d'être assez marginales, la nouvelle autorité organisatrice fait ainsi un cadeau aux usagers qui pourrait représenter un manque à gagner de 15 à 20 millions dans le financement des transports collectifs, sur une année.

Pour les usagers de la Société de transport de Montréal (STM), cela constituera un gel des tarifs prolongé sur deux ans, puisque la dernière hausse du coût d'accès au métro et aux autobus remonte à juillet 2016.

Au 1er janvier 2017, la Société de transport de Laval (STL) avait décrété une hausse moyenne de ses tarifs de 1,7 %, alors que le Réseau de transport de Longueuil (RTL) avait augmenté les siens de 2 %. Le coût d'accès aux trains de banlieue et aux services d'autobus métropolitains avait aussi augmenté de 2 %, au début de 2017.