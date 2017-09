Valérie Plante dénonce «l'orgie de dépenses» du 375e

La chef de Projet Montréal a fait une sortie en règle contre l'opacité dans les dépenses faites par la Société du 375e, un organisme à but non lucratif (OBNL) mis en place pour gérer les festivités. Bien que son financement soit essentiellement public, l'organisation n'est pas assujettie à la Loi sur l'accès à l'information, les OBNL en étant exempts.

«Le 375e de Montréal a coûté 1 milliard de dollars. Nous avons assisté à une véritable orgie de dépenses», déplore-t-elle. La majorité du milliard a été investi dans des legs, comme la transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain ou l'illumination du pont Jacques-Cartier. Le budget pour les festivités était quant à lui de 125 millions et provenait de la Ville de Montréal et des gouvernements du Québec et du Canada.

Disant vouloir «mettre fin à la culture du secret» avec les OBNL, Valérie Plante compte forcer la Société du 375e à ouvrir ses livres au lendemain de l'élection. Rappelons que l'organisation doit faire un bilan financier après la fin des festivités, soit en 2018.