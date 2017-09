Chaleur accablante à Montréal: les piscines et jeux d'eau ouverts

Ville-Marie

-Jeux d'eau: parcs Des Faubourgs (avenue De Lorimier et rue Ontario Est), Des Royaux (avenue De Lorimier et rue de Rouen), Félix-Antoine-Savard (rues Montcalm et Sherbrooke Est), Joyeux-Vikings (rues Beaudry et Robin), Marcelle-Barthe (rues Wolfe et Ontario Est), Toussaint-Louverture (Habitations Jeanne-Mance, boulevard De Maisonneuve Est et rue Saint-Dominique), ouverts jusqu'au 26 septembre inclusivement

Le Plateau-Mont-Royal - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'au début octobre, de 9 h à 21 h

Rosemont-La Petite-Patrie - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'au 24 septembre

Le Sud-Ouest - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'au 25 septembre inclusivement, de 9 h à 21 h

Verdun - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'à la fin septembre.

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

- Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'à nouvel ordre, sauf aux parcs parcs De Normanville et René-Goupil (travaux)

- Pataugeoires -- parcs Nicolas-Tillemont (7833, avenue des Érables) et Jarry (7920, boulevard Saint-Laurent) ouvertes le samedi 23 septembre et le dimanche 24 septembre, de 10 h à 18 h 30.

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'au début d'octobre, de 8 h à 20 h

Ahuntsic-Cartierville - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'à la fin de septembre, de 8 h à 20 h

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'au 28 septembre inclusivement, sauf ceux des parcs Edmond-Hamelin, Félix-Leclerc et Jacques Blanchet

Montréal-Nord - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'au 24 septembre

Outremont - Horaire prolongé à piscine extérieure John-F.-Kennedy.

Anjou - Jeux d'eau -- parc de Peterborough (8400, boulevard Châteauneuf) ouverts le samedi 23 septembre et le dimanche 24 septembre, de 10 h à 18 h 30

Lachine - Jeux d'eau -- parcs LaSalle (1450, rue Remembrance) et Kirkland (150, rue des Érables) ouverts jusqu'au 24 septembre inclusivement, de 9 h à 21 h

LaSalle

- Jeux d'eau -- tous ouverts les 23 et 34 septembre, sauf ceux du parc Leroux (angle de la rue Centrale et l'avenue de Lacharité)

- Piscine -- piscine Lefebvre (5 chemin Latour), ouverte le samedi 23 septembre et le dimanche 24 septembre, de 12 h 30 à 18 h 30

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève - Jeux d'eau -- parcs Eugène-Dostie (488, montée de l'Église) et Jonathan-Wilson et Robert-Sauvé (15734, rue de la Caserne) ouverts jusqu'au mercredi 11 octobre inclusivement.

Pierrefonds-Roxboro - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'à nouvel ordre

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'au 26 septembre

Saint-Laurent - Jeux d'eau -- parcs Harris, Poirier, Houde, Philippe-Laheurte, Gohier, Beaulac, Goulet et du Bois-Franc, ouverts jusqu'à nouvel ordre (tant que la température se maintient), de 9 h à 21 h

Saint-Léonard - Jeux d'eau -- tous ouverts jusqu'à nouvel ordre, sauf au parc Luigi-Pirandello (travaux)