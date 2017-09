Pierre-Elliott-Trudeau: l'attente moyenne à la douane diminue à 10 minutes

Pour le ministre des Transports Marc Garneau, il était crucial qu'Ottawa et les autorités aéroportuaires mettent les bouchées doubles pour régler la question de l'attente à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, non seulement pour améliorer l'expérience des voyageurs - un dossier qui figure en tête de liste de ses priorités -, mais aussi pour préserver l'image de la ville de Montréal en tant que métropole dynamique.

Parmi les nouvelles mesures mises en oeuvre par l'Agence des services frontaliers du Canada, de concert avec Aéroports de Montréal (ADM) et le ministère des Transports, on a créé un centre de correspondance à l'aéroport, ajouté des bornes automatisées et des guérites, et augmenté de manière importante le nombre de douaniers durant les heures de pointe et en fonction des besoins. À lui seul, le centre de correspondance permet de contrôler les voyageurs qui font escale à Montréal pour prendre un vol vers une autre destination dans un espace voué uniquement aux correspondances. Cela permet d'accélérer le passage de tous les voyageurs.

Alors que la situation de l'attente à la douane s'était considérablement aggravée entre 2014 et 2016 à l'aéroport, il semble que les nouvelles mesures implantées depuis que les files interminables de passagers ont fait les manchettes et que le ministre fédéral des Transports Marc Garneau a déclaré la situation « totalement inacceptable » aient permis d'améliorer les choses.

Selon des informations obtenues par La Presse, le temps d'attente moyen par jour a été inférieur à 10 minutes à la douane. Mieux encore, on n'a enregistré aucune journée où le temps d'attente était supérieur à 45 minutes, alors qu'on en avait connu 27 en 2016. En fait, il n'y a eu que cinq périodes où le temps d'attente a été de 35 à 45 minutes, malgré une croissance de la fréquentation frisant les 10 % du nombre de passagers aux arrivées internationales cette année jusqu'ici, notamment en raison des célébrations entourant le 375 e anniversaire de la ville de Montréal et le 150 e anniversaire de la Confédération canadienne.

« Pour moi, c'était une priorité, car si les gens prennent un avion, on veut améliorer l'expérience à tous les points de vue et cela comprend l'attente aux douanes. Je suis très content de constater qu'on a amélioré la situation en 2017. C'était particulièrement important en raison du 375e de Montréal et du 150e. Je suis content que l'Agence des services frontaliers et l'ADM aient mis la main à la pâte », a affirmé hier M. Garneau dans une entrevue avec La Presse.

« Les aéroports dans nos villes, et c'est particulièrement vrai pour Montréal, sont des moteurs pour notre économie. Cela fait partie de l'image de la ville. La ville devient plus attrayante si elle peut compter sur un aéroport qui fonctionne bien », a ajouté le ministre.

M. Garneau et son collègue responsable de la Sécurité publique, Ralph Goodale, ont fait de cette question une priorité après avoir entendu l'avalanche de critiques de voyageurs coincés à la douane à l'aéroport pendant plus de 90 minutes l'an dernier.

Le ministre a dit avoir constaté l'amélioration des services à l'aéroport alors qu'il revenait d'un voyage familial en France, cet été. « Comme tout le monde, je voyage beaucoup et, quand je suis obligé d'attendre trop longtemps, cela me choque et je comprends mes covoyageurs qui ont vécu des situations difficiles l'an dernier. Nous avons écouté, nous avons réagi et nous avons des résultats probants », a dit le ministre.

Rappelons que l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau est le troisième en importance au pays en ce qui a trait au nombre de passagers, derrière l'aéroport Pearson à Toronto et l'aéroport de Vancouver.