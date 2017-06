Le tunnel La Fontaine fermé trois nuits cette semaine

Le tunnel devait être fermé vers Montréal à compter de 23h lundi, ainsi que mardi soir et mercredi soir, jusqu'à 5 h le lendemain matin dans tous les cas. Entre 23h et 5h, toute la circulation vers la métropole est détournée sur l'autoroute 20 (route 132) en direction du pont Jacques-Cartier.

À droite toutes, jeudi

Ensuite, à compter de jeudi, les camions qui circulent depuis toujours dans la voie du centre à l'intérieur du tunnel en direction de Montréal devront désormais se ranger sur la voie de droite. Il ne s'agit pas d'une mesure temporaire qui durera le temps d'un chantier, mais d'une nouvelle configuration permanente des voies de l'autoroute 25 Nord, à l'entrée du tunnel.

Le changement de voie des camions devra s'effectuer sur la section d'autoroute qui traverse l'île Charron, avant l'entrée dans le tunnel. Une fois à l'intérieur, les changements de voie demeurent interdits.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) installera une signalisation appropriée afin d'aviser les usagers de la route de ce changement et de prévenir les conflits entre les automobilistes et les camionneurs quand ceux-ci devront se tasser à droite.

Nouvelle sortie

Ces changements sont nécessaires en raison du déplacement d'une sortie importante de l'autoroute 25 Nord, située du côté de Montréal. La sortie 5-E de l'autoroute, en direction des rues Sherbrooke et Hochelaga, sera définitivement fermée la semaine prochaine. Elle sera remplacée par une nouvelle sortie vers les rues Sherbrooke et Hochelaga, portant le numéro 3, mais aménagée 200 mètres plus près du tunnel que la précédente.

C'est donc pour «faciliter les manoeuvres requises» afin d'aller prendre cette nouvelle bretelle que les camions devront désormais circuler à droite dans le tunnel.

Dans un communiqué, le Ministère «rappelle aux usagers de redoubler de prudence et d'être vigilants à l'approche du tunnel pour bien se positionner, puisque les changements de voies demeurent interdits dans le tunnel».