Ottawa et Québec confirment 83 millions pour Montréal

Ottawa et Québec ont confirmé qu'ils verseraient 83 millions à la Ville de Montréal pour l'aider à retaper ses aqueducs et égouts.

Cette aide s'inscrit dans le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, dans lequel 664 millions seront injectés au Québec de 2016 à 2018. Ottawa s'est engagé à verser 364 millions et Québec 300 millions. Cette aide doit servir à couvrir 83% des coûts de réfection des villes. Montréal devra ainsi investir 17 millions pour compléter le budget de ses projets d'aqueducs et égouts.

Aux prises avec des infrastructures vieillissantes - Montréal perdant plus du tiers de son eau -, la métropole doit mettre les bouchées doubles pour retaper ses aqueducs et égouts. Le maire Denis Coderre a remercié les gouvernements provincial et fédéral pour leur collaboration dans le financement des projets majeurs en cours.