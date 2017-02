Montréal en mission au pays des trottoirs chauffants

La facture des trottoirs chauffants de la rue Sainte-Catherine devant osciller entre 20 et 30 millions, l'administration Coderre a décidé de ne pas prendre de risque et veut apprendre des erreurs des villes ayant aménagé de tels systèmes. «On n'est pas en mode essai et erreur. Avant de s'engager, il faut que notre niveau de confiance soit au maximum», dit Pierre Desrochers, qui préside le comité exécutif de Montréal.

L'Islande, qui utilise la géothermie depuis les années 30 pour chauffer ses maisons, a entrepris depuis une vingtaine d'années d'en étendre l'utilisation à ses trottoirs pour faire fondre la neige l'hiver. Le ministère islandais de l'Énergie rapporte qu'environ 50 000 m2 de trottoirs sont chauffés au centre-ville de Reykjavik, grâce à de l'eau chaude circulant dans des tubes sous la surface des trottoirs.

En plus de visiter les artères dotées de trottoirs chauffants, la délégation montréalaise doit rencontrer divers élus municipaux, ingénieurs, entrepreneurs et responsables de l'entretien de ces systèmes. Montréal veut ainsi « s'inspirer des meilleures pratiques et innovations technologiques liées à la vie nordique ». Pierre Desrochers entend aussi mieux évaluer l'impact sur les commerces de la présence des trottoirs chauffants.

Même si le projet de la rue Sainte-Catherine est bien avancé, le bras droit du maire assure qu'il est toujours possible de l'abandonner si la délégation devait découvrir que l'idée n'est pas si avantageuse ou difficilement exportable. « On ne rentrera pas dans un mur. On ne le fera pas si on réalise que c'est inacceptable. »