La future Cité de la logistique inquiète des citoyens

Des terrains d'une centaine d'hectares sont destinés à accueillir des entreprises de logistique « à valeur ajoutée », c'est-à-dire qu'en plus du transport, elles feront d'autres manipulations ou traitements des marchandises, comme l'emballage, l'assemblage ou l'entreposage.

La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, dans le cadre de sa stratégie maritime, appuient le projet.

Mais des citoyens, craignant que tout ait déjà été décidé à leur insu, ont recueilli près de 2000 signatures pour demander la tenue d'une consultation publique en bonne et due forme sur le développement du secteur.

UN PÔLE STRATÉGIQUE

« La proximité du port et de l'autoroute 25 donnent un caractère stratégique à cet ensemble de terrains industriels, explique le maire de l'arrondissement, Réal Ménard. On veut établir un pôle qui va attirer des entreprises. »

Une première société, Ray-Mont Logistiques, spécialisée dans le transport et le transbordement de légumineuses et céréales, a acheté un terrain dans le secteur il y a quelques mois et a commencé à décontaminer le sol, indique M. Ménard. Mais elle n'a pas encore de permis pour démarrer ses activités.

« À la suite des consultations, nous adopterons un Programme d'implantation architectural qui fixera les règles du jeu pour les entreprises », souligne le maire de l'arrondissement.

L'entreposage extérieur, les conteneurs ou le transbordement de marchandises pourraient par exemple être bannis.

Mais des résidants s'inquiètent de ce qui les attend. « Hochelaga-Maisonneuve a déjà été passablement malmené au cours des décennies, en termes de bruit et de pollution », déplore Patricia Clermont, qui habite non loin.

UNE CONSULTATION CRITIQUÉE

Plusieurs critiquent le format choisi par l'arrondissement pour solliciter leur avis. Aujourd'hui, 180 citoyens sont inscrits à une journée de consultation, animée par l'Institut du Nouveau Monde.

Mais une seule journée, c'est peu pour s'informer, poser des questions et faire valoir son opinion. « C'est un projet d'envergure, mais on n'a que trois jours après la consultation pour déposer des mémoires », dénonce Amélie Desnoyers, porte-parole du groupe. « La consultation s'apparente plus à une opération de relations publiques », renchérit Patricia Clermont.

Le groupe tente de recueillir 5000 signatures pour obtenir une consultation publique plus complète, menée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Près de 2000 personnes auraient déjà signé la pétition.

Mais Réal Ménard leur oppose déjà une fin de non-recevoir. « Que certains citoyens partent en guerre me semble prématuré, répond-il. Seul le comité exécutif peut saisir l'OCPM, et ça n'arrivera pas, parce que nous voulons faire adopter un règlement le plus tôt possible. »

Cette précipitation déplaît à la conseillère Laurence Lavigne Lalonde, du parti d'opposition Projet Montréal. « C'est LE projet le plus important pour le développement économique de Montréal depuis longtemps, mais on a du mal à savoir ce qui s'en vient, souligne-t-elle. Le maire de Montréal semble avoir décidé qu'il veut le moins de contraintes possible pour ce projet, sans tenir compte des nuisances pour les citoyens. »