Remise en service graduelle des trains Azur

Les trains Azur du métro de Montréal seront progressivement remis en service à partir de demain, après que la Société de transport de Montréal (STM) ait identifié les ajustements et réparations à faire pour éviter une répétition du problème qui a causé une panne de dix heures sur la ligne orange le 14 janvier dernier.

Le retour sur les rails des nouveaux trains pourrait s'échelonner sur quelques semaines, voire quelques mois. Les délais entre les passages pourraient être encore un peu plus long que d'habitude, mais ne devraient pas dépasser quelques secondes, assurent les responsables de la STM.

«Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour minimiser les inconvénients pour nos usagers», a assuré le président de la STM, Philippe Schnobb, au cours d'un point de presse vendredi, pendant lequel les mesures correctives ont été expliquées.

Comme la société de transport l'a déjà révélé, c'est une mauvaise interaction entre le rail et une pièce située sous les trains qui est en cause. Le problème a affecté à la fois les nouvelles voitures Azur et les anciennes MR-73. «C'est le rail qui endommage les trains», a confirmé François Chamberland, directeur de l'ingénierie à la STM.

Les mesures correctives incluent des ajustements aux équipements d'aiguillage, avec des travaux de soudure et de meulage sur la voie, ainsi qu'un changement plus fréquent des frotteurs sous les trains, les pièces à l'origne de la panne.

La STM n'était pas en mesure de dire à quel moment les voitures Azur disponibles seraient toutes remises en service.

Plus de détails à venir.