Couillard rassure Coderre sur le Réseau électrique métropolitain

Philippe Couillard a reçu Denis Coderre à ses bureaux montréalais ce matin, en compagnie du ministre Martin Coiteux, responsable de la métropole. Les trois hommes ont notamment discuté du rapport du BAPE sur le REM, qui a émis de sérieuses critiques sur le projet. Malgré tout, pas question de retarder le projet de la Caisse de dépôt.

« On est tous les deux d'accord que le projet va de l'avant, on va continuer le processus », a déclaré Philippe Couillard.

Le premier ministre estime que le projet de REM « est critique pour Montréal, de façon environnementale, pour la mobilité des Montréalais et la qualité de vie. C'est essentiel qu'on ne retarde pas le projet. » Philippe Couillard estime que la métropole n'offre pas une impression de ville moderne avec la desserte actuelle de l'aéroport Pierre-Eliott-Trudeau. « Quand on arrive à Montréal aujourd'hui [...], ce n'est pas formidable ce qu'on voit et ce qu'on a à notre disposition pour se rendre au centre-ville. »

Même s'il ne tient pas compte de l'essentiel du rapport du BAPE, le premier ministre assure que celui-ci n'aura pas été fait en vain, puisqu'il mènera à des « ajustements à la marge » par la Caisse de dépôt. « Il y a quelques éléments sur l'environnement qu'on va regarder », a-t-il dit sans s'avancer davantage.

Le maire Denis Coderre s'est montré satisfait du discours du premier ministre. « Le REM doit se faire, va se faire. Il n'y aura pas de tergiversation. Ça va se faire "on budget, on time" », a dit le maire Coderre à la sortie de la rencontre. « Le BAPE, ce n'est pas le pape. C'est consultatif, "that's it". »

Ligne bleue

Par ailleurs, Philippe Couillard a tenu à préciser que, même s'il fait moins les manchettes que le REM, le dossier du prolongement de la ligne bleue vers Anjou continue à progresser. Le premier ministre et le maire ont convenu de « poser un geste concret pour montrer que le projet avance. » Il n'a toutefois pas précisé quel geste serait posé pour en démontrer l'avancement.

Enfin, il a aussi été question de la Banque d'infrastructures du Canada, que le gouvernement et la Ville souhaitent établir à Montréal.