Bris d'aqueduc majeur à Montréal-Nord

La fuite est survenue sur une conduite principale, près de l'intersection des boulevards Industriel et Lacordaire. «Il y aura certainement des baisses de pression», a prévenu le maire Denis Coderre par Twitter.

Le bris n'aurait toutefois pas d'impact sur la circulation automobile. La fuite étant survenue près du train de l'est, l'Agence métropolitaine de transport a dépêché des inspecteurs sur place afin d'évaluer les dégâts. Ceux-ci ont constaté que l'eau n'aurait pas inondé les rails, si bien qu'ils n'ont pas jugé bon interrompre le service. «Une inspection a été faite et il n'y a pas d'impact sur les rails. On surveille la situation de près», a indiqué une porte-parole, Caroline Julie-Fortin.

Plus de détails à venir...